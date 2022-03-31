В Apple объяснили огромные сроки ожидания обновления iPhone на актуальную iOS. Так, некоторые пользователи ждут по несколько месяцев предложения от смартфона сменить ОС.

О нюансах в политике обновлений Apple заявил один из пользователей Reddit. Он добавил, что если проверить возможность загрузки ОС вручную, то смартфон предложит сразу же перейти на актуальную версию системы, без каких-либо ожиданий. Пользователю ответил старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги, который объяснил ситуацию.

— Мы постепенно внедряем новые обновления iOS, сначала делая их доступными для тех, кто напрямую ищет их в настройках, а затем, через одну-четыре недели, переходим к полномасштабному внедрению, — заявил Крейг.

Это значит, что одни из первых пользователей актуальной iOS выступают в роли тестеров, которые зачастую помогают обнаружить ошибки. Все недостатки затем активно исправляют за несколько недель, и открывают доступ к ОС всем владельцам iPhone.

Пока в Apple раскрывают небольшие секреты компании, Samsung всячески выступает против войны России с Украиной, даже с помощью своих гаджетов. К примеру, из смартфона Galaxy Z Fold3 убрали символ Z, который приравнивается к свастике на фоне уничтожении домов и убийств мирных жителей.