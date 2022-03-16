Програма Повітряна тривога отримала оновлення. Так, тепер додали можливість налаштування гучності, безлімітне використання сервісу та Telegram-канал програми.

– Додаток уже встановили понад 3,5 млн. українців. Він оперативно повідомляє про початок і кінець повітряної тривоги у вашій області, — додали в Мінцифрі.

Так, серед головних змін сервісу Повітряна тривога – можливість регулювати рівень гучності оповіщень.

Мобільні оператори lifecell, Kyivstar та Vodafone не будуть списувати мегабайти за використання сервісу. Гроші також не вилучатимуся — додатку потрібен лише доступ до інтернету.

Для користувачів Telegram також створили канал у месенджері, який дублює інформацію про повітряні тривоги.

Програму можна завантажити на Android, iOS та Huawei.

Нагадаємо, що на період війни в Україні, в мережі потрібно бути гранично обережним – важливо не ділитися інформацією, яка може зашкодити нашим військам та мирним жителям.

Так, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України заявила про новий вид інформаційної загрози. У соцмережах почали з’являтися боти, які запитують про локацію влучення ракети РФ. У жодному разі не варто розкривати інформацію – велика ймовірність, що фейкові акаунти використовують її для коригування вогню.