Приложение Воздушная тревога получило обновление. Так, теперь добавили возможность настройки громкости, безлимитное использование сервиса и Telegram-канал приложения.

— Приложение уже установили более 3,5 млн. украинцев. Оно оперативно сообщает о начале и конце воздушной тревоги в вашей области, — добавили в Минцифре.

Так, среди главных изменений сервиса Воздушная Тревога — возможность регулировать уровень громкости оповещений.

Мобильные операторы lifecell, Kyivstar і Vodafone не будут списывать мегабайты за использование сервиса. Деньги также не буду изыматься — приложению необходим только доступ к интернету.

Для пользователей Telegram также создали канал в мессенджере, который дублирует информацию о воздушных тревогах.

Приложение можно скачать на Android, iOS и Huawei.

Напомним, что на период войны в Украине, в сети нужно быть предельно осторожным — важно не делиться информацией, которая может навредить нашим войскам и мирным жителям.

Так, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о новом виде информационной угрозы. В соцсетях начали появляться боты, которые спрашивают о локации попадания ракеты РФ. Ни в коем случае не стоит раскрывать информацию — большая вероятность, что фейковые аккаунты используют ее для корректировки огня.