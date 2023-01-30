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Космос

До Землі наближається зелена комета: де і коли дивитись на рідкісне явище

30 Січня 2023, 17:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Комета
Джерело: Depositphotos

Мешканці Землі зможуть спостерігати за унікальним космічним явищем – біля нашої планети пролетить максимально близько зелена комета. Подібне відбувається раз на 50 тис. років.

У NASA заявили, що у нічне небо потрібно дивитися вже на початку лютого. Помітити космічне тіло можна навіть неозброєним поглядом.

Так, комета наблизиться на відстань 42 млн км до Землі вже 1 лютого. 8 числа вона буде між Марсом та яскравою зіркою Капелла. Вже 10 лютого об’єкт буде біля Марса.

Зараз дивляться

Відомо, що комета летітиме довгою орбітою, а її хвіст розділився на дві частини. І хоча космічне тіло сяятиме, без бінокля чи телескопа вона лише тьмяно світитиметься зеленим відтінком. Також на видимість вплине наявність хмар – вони можуть закрити весь вигляд.

За заявою астрономів, комета рідко наближається до Землі – таке відбувається раз на 50 тис. років.

Втім, щоб побачити красу космосу, необов’язково підіймати голову нагору. Днями телескоп Hubble зробив дивовижний знімок туманності Тарантул у сузір’ї Золота Риба. Ділянка міжзоряного середовища розташована за 161 тис. світлових років від Землі. У ній зірки утворюються з іонізованого газоподібного водню.

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Джерело
NASA
Теги
NASA Комета Космос
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