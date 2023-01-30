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Космос

К Земле приближается зеленая комета: где и когда смотреть на редкое явление

30 января 2023, 17:19
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Комета
Источник: Depositphotos

Жители Земли смогут понаблюдать за уникальным космическим явлением — возле нашей планеты пролетит максимально близко зеленая комета. Подобное случается раз на 50 тыс. лет.

В NASA заявили, что в ночное небо нужно смотреть уже в начале февраля. Заметить космическое тело можно будет даже невооруженным взглядом. 

Так, комета приблизится на расстояние в 42 млн км к Земле уже 1 февраля. 8 числа она будет между Марсом и яркой звездой Капелла. Уже 10 февраля объект будет возле Марса.

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Известно, что комета будет лететь по длинной орбите, а ее хвост разделился на две части. И хотя космическое тело будет сиять, без бинокля или телескопа она будет лишь тускло светиться зеленым оттенком. Также на видимость повлияет и наличие облаков — они могут закрыть весь вид.

По заявлению астрономов, комета редко приближается к Земле — такое происходит раз на 50 тыс. лет.

Впрочем, чтобы увидеть красоту космоса, необязательно поднимать голову вверх. На днях телескоп Hubble сделал удивительный снимок туманности Тарантул в созвездье Золотая Рыба. Участок межзвездной среды расположен в 161 тыс. световых лет от Земли. В ней звезды образуются из ионизированного газообразного водорода.

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Источник
NASA
Теги
NASA Комета Космос
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