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Допоможе відкрити таємниці космосу: телескоп Hubble зняв яскраву туманність Тарантул

30 Січня 2023, 15:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Допоможе відкрити таємниці космосу: телескоп Hubble зняв яскраву туманність Тарантул
Джерело: Pexels

Космічний телескоп Hubble не перестає дивувати навіть на пенсії – він зробив дивовижний знімок туманності Тарантулу у сузір’ї Золота Риба. Незвичайним фото поділилися в агентстві NASA.

Так, ділянка міжзоряного середовища розташована за 161 тис. світлових років від Землі. У ній зірки утворюються з іонізованого газоподібного водню.

Зараз дивляться

На знімку можна помітити хмари газу та пилу, які кружляють навколо новонароджених зірок. Відомо, що апарат Hubble вже вивчав цю туманність, як і новий телескоп Джеймса Вебба. Це скупчення зірок вважається найяскравішим у відносній близькості від нас – там зароджуються об’єкти особливої величини.

На відміну від Hubble, новий телескоп має набагато потужнішу апаратуру – за час свого дослідження він уже відкрив понад тисячу молодих зірок, які раніше ховалися від вчених.

Знімок допоможе вченим дізнатися більше, як космічний пил взаємодіє із зоряним світлом у різних середовищах.

Втім, не тільки космос багатий на те, що відбувається – нещодавно стало відомо, що обертання внутрішнього ядра Землі майже зупинилося. Крім того, воно може розпочатися в інший бік. За заявою вчених, нічого катастрофічного не буде.

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Джерело
NASA
Теги
Космос
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