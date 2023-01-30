Космічний телескоп Hubble не перестає дивувати навіть на пенсії – він зробив дивовижний знімок туманності Тарантулу у сузір’ї Золота Риба. Незвичайним фото поділилися в агентстві NASA.

Так, ділянка міжзоряного середовища розташована за 161 тис. світлових років від Землі. У ній зірки утворюються з іонізованого газоподібного водню.

Зараз дивляться На знімку можна помітити хмари газу та пилу, які кружляють навколо новонароджених зірок. Відомо, що апарат Hubble вже вивчав цю туманність, як і новий телескоп Джеймса Вебба. Це скупчення зірок вважається найяскравішим у відносній близькості від нас – там зароджуються об’єкти особливої величини. На відміну від Hubble, новий телескоп має набагато потужнішу апаратуру – за час свого дослідження він уже відкрив понад тисячу молодих зірок, які раніше ховалися від вчених. Знімок допоможе вченим дізнатися більше, як космічний пил взаємодіє із зоряним світлом у різних середовищах. Втім, не тільки космос багатий на те, що відбувається – нещодавно стало відомо, що обертання внутрішнього ядра Землі майже зупинилося. Крім того, воно може розпочатися в інший бік. За заявою вчених, нічого катастрофічного не буде. Читайте також: Через поломку російського корабля: астронавту NASA доведеться пробути рік на МКС

Джерело NASA

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