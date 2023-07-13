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Для розуміння реальності: Ілон Маск запустив компанію з досліджень ШІ

13 Липня 2023, 09:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Американський мільярдер Ілон Маск запустив власну компанію з досліджень штучного інтелекту. Вона отримала назву xAI.

Цією новиною бізнесмен поділився у своїй соцмережі Twitter, де повідомив, що сайт компанії вже працює. За словами Маска, місія xAI – зрозуміти всесвіт.

– Оголошую про створення xAI для розуміння реальності, – написав Ілон.

Також він зробив відсилання до американського медіамагната Марка Цукерберга, сказавши, що вже чекає, коли той вкраде його ідею. Річ у тім, що Twitter погрожує подати в суд на Meta через новий додаток Threads.

Адвокат, який представляє Twitter, надіслав генеральному директору Meta Марку Цукербергу лист, у якому звинуватив компанію в крадіжці комерційної таємниці через наймання колишніх співробітників Twitter, нібито ті передали їм ідею для створення нової соцмережі.

Представник Meta Енді Стоун відкинув звинувачення, наголосивши, що ніхто з команди інженерів Threads не є колишнім співробітником Twitter.

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Теги
Ілон Маск Штучний інтелект
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