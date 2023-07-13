Американський мільярдер Ілон Маск запустив власну компанію з досліджень штучного інтелекту. Вона отримала назву xAI.

Цією новиною бізнесмен поділився у своїй соцмережі Twitter, де повідомив, що сайт компанії вже працює. За словами Маска, місія xAI – зрозуміти всесвіт.

– Оголошую про створення xAI для розуміння реальності, – написав Ілон.

I’m excited to share we have officially launched https://t.co/Igf5EyYCrO (@xai), my AI company! Our mission is to understand the universe. Can’t wait for Zuck to hit copy and paste on this too! pic.twitter.com/cyQGjXfnhH — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 12, 2023

Також він зробив відсилання до американського медіамагната Марка Цукерберга, сказавши, що вже чекає, коли той вкраде його ідею. Річ у тім, що Twitter погрожує подати в суд на Meta через новий додаток Threads.

Адвокат, який представляє Twitter, надіслав генеральному директору Meta Марку Цукербергу лист, у якому звинуватив компанію в крадіжці комерційної таємниці через наймання колишніх співробітників Twitter, нібито ті передали їм ідею для створення нової соцмережі.

Представник Meta Енді Стоун відкинув звинувачення, наголосивши, що ніхто з команди інженерів Threads не є колишнім співробітником Twitter.