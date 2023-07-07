Twitter погрожує подати в суд на Meta через їхню нову платформу Threads, яку там вважають конкурентною загрозою.

Адвокат, який представляє Twitter, надіслав генеральному директору Meta Марку Цукербергу листа, у якому звинуватив компанію в крадіжці комерційної таємниці через наймання колишніх співробітників Twitter.

– Twitter має намір суворо дотримуватися своїх прав інтелектуальної власності і вимагає від Meta вжити негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації, – написав юрист Twitter Алекс Спіро.

Представник Meta Енді Стоун категорично відкинув звинувачення, зазначивши, що ніхто з команди інженерів Threads не є колишнім співробітником Twitter.

Тим часом власник Twitter Ілон Маск сказав: – Конкуренція – це добре, шахрайство – ні.

Варто зазначити, що платформа Threads переживає швидке зростання. Цукерберг повідомив про 30 млн реєстрацій користувачів у перший день роботи програми. Станом на полудень четверга, 6 липня, Threads був безкоштовним додатком номер один в App Store.