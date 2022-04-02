На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля многим из нас медицинская помощь оказалась недоступной. Военные РФ продолжают уничтожать больницы и другую инфраструктуру.

Но в период военного времени крупные компании, связанные с рынком медицины протянули руку помощи украинцам, предоставив свои услуги бесплатно.

Среди таких компаний — Helsi. Сервис позволяет получить консультацию медиков различных направлений, которые специализированы Министерством охраны здоровья. Чтобы записаться, нужно только выбрать подходящее время.

Бесплатно украинцы могут воспользоваться и сервисов Doctor Online — Health Assistant. С помощью него можно получить консультацию у семейного врача или другого специалиста, а также заказать лекарства или расшифровать результаты анализов — все это делает онлайн.

Viveo Cares Foundation также предоставляет круглосуточную консультацию, украинцам, которые в этом нуждаются.

С помощью Likar.support можно получить медицинскую помощь от волонтеров в режиме онлайн.

Консультацию психолога можно получить с помощью teplo.app, если проблема связана с войной в Украине.

Также многие зарубежные компании пошли навстречу украинцам на фоне войны — жители Украины могут бесплатно учить иностранные языки, что критически важно для беженцев, которые вынуждены пересечь границу.