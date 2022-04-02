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Для консультации врача и заказа лекарства: бесплатные медицинские сервисы для украинцев

2 апреля 2022, 16:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Консультация врачей
Источник: Depositphotos

На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля многим из нас медицинская помощь оказалась недоступной. Военные РФ продолжают уничтожать больницы и другую инфраструктуру. 

Но в период военного времени крупные компании, связанные с рынком медицины протянули руку помощи украинцам, предоставив свои услуги бесплатно.

Среди таких компаний — Helsi. Сервис позволяет получить консультацию медиков различных направлений, которые специализированы Министерством охраны здоровья. Чтобы записаться, нужно только выбрать подходящее время.

Бесплатно украинцы могут воспользоваться и сервисов Doctor Online — Health Assistant. С помощью него можно получить консультацию у семейного врача или другого специалиста, а также заказать лекарства или расшифровать результаты анализов — все это делает онлайн.

Viveo Cares Foundation также предоставляет круглосуточную консультацию, украинцам, которые в этом нуждаются.

С помощью Likar.support можно получить медицинскую помощь от волонтеров в режиме онлайн.

Консультацию психолога можно получить с помощью teplo.app, если проблема связана с войной в Украине.

Также многие зарубежные компании пошли навстречу украинцам на фоне войны — жители Украины могут бесплатно учить иностранные языки, что критически важно для беженцев, которые вынуждены пересечь границу.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Війна в Україні , Лікарні , Мінцифри , Сімейний лікар
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