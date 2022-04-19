У Держспецзв’язку пояснили українцям, чому цивільні не можуть скористатися супутниковим інтернетом Starlink. На це впливає новизна технології, і навіть можливі перешкоди для радіозв’язку військових.

У службі заявили, що масове використання супутникової мережі від Ілона Маска може впливати на радіозв’язок наших військових. Тому доступ до Starlink надається лише об’єктам критичної інфраструктури.

– Обмеження для користувачів тимчасові та пов’язані з новизною технології. Щоб зробити Starlink доступним для кожного, необхідно зробити розрахунки та провести низку досліджень, щоб переконатися у безпеці сервісу, – додали у Держспецзв’язку.

Зараз Starlink використовують лише військові та на критично важливій інфраструктурі, де від зв’язку залежать життя тисяч людей.

У службі додали, що штучно обмежувати доступ до інтернету не будуть – після закінчення всіх досліджень та розрахунків послуги від Ілона Маска стануть доступними бізнесу та громадянам України. Про приблизні терміни не повідомляється.

Нагадаємо, що ще з початку широкомасштабного вторгнення, голова Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска за допомогою. Мільярдер надав українцям тисячі наборів для підключення до бездротового супутникового інтернету Starlink, який допомагає нашим військовим підтримувати стабільний зв’язок.