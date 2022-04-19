В Госспецсвязи объяснили украинцам, почему цивильные не могут пользоваться спутниковым интернетом Starlink. На это влияет новизна технологии, а также возможные помехи для радиосвязи военных.

В службе заявили, что массовое использование спутниковой сети от Илона Маска может влиять на радиосвязь наших военных. Поэтому доступ к Starlink предоставляется только объектам критической инфраструктуры.

— Ограничения для пользователей временные, и связаны с новизной технологии. Чтобы сделать Starlink доступным для каждого, необходимо сделать расчеты и провести ряд исследований, чтобы убедиться в безопасности сервиса, — добавили в Госспецсвязи.

Сейчас Starlink используют только военные и на критически важной инфраструктуре, где от связи зависят жизни тысяч людей.

В службе добавили, что искусственно ограничивать доступ к интернету не будут — после окончания всех исследований и расчетов, услуги от Илона Маска станут доступными бизнесу и гражданам Украины. О приблизительных сроках не сообщается.

Напомним, что еще с начала широкомасштабного вторжения, глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Илону Маску за помощью. Миллиардер предоставил украинцам тысячи наборов для подключения к беспроводному спутниковому интернету Starlink, который помогает нашим военным поддерживать стабильную связь.