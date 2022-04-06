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Інтернет

5 тисяч станцій Starlink допомагає доставити в Україну уряд США

7 Квітня 2022, 02:46
Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
5 тисяч станцій Starlink допомагає доставити в Україну уряд США

5 тисяч комплектів обладнання для супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска допомагає фінансувати і доставити в Україну урядове агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України.

Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна перерве українські кабельні або мобільні мережі, – йдеться в повідомленні агенства USAID.

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