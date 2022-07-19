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Гаджеты

Для банковских карточек и документов: в Украине заработает Google Wallet

19 июля 2022, 19:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Google Pay
Источник: Depositphotos

Приложение Google Wallet для бесконтактной оплаты и электронных документов станет доступным для украинцев в ближайшие дни. Сервис пришел на замену Google Pay, и предоставит пользователям расширенные возможности.

Об изменениях заявил представитель Google Чайти Сен. Он добавил, что Google Wallet станет доступным в 39 странах, включая Украину. Новинка появится на смартфонах с актуальными версиями Android.

О запуске сервиса заявили на презентации I/O 2022 в мае этого года. Тогда представители Google показали возможности Wallet — система способна работать не только с банковскими карточками, но и с ID-картами, данными о статусе вакцинации, биллетами, и даже ключами доступа.

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Приложение Google Wallet очень долго разрабатывалось корпорацией — в 2011 году оно работало как приложение для бесконтактных платежей с помощью NFC. Уже в 2018 году его соединили с Android Pay — из этого получилось приложение Google Pay.

Google Wallet — это ответ компании Apple. Владельцы iPhone уже многие годы используют Apple Wallet, который также способен обрабатывать государственные документы, биллеты, ключи доступа и купоны.

Сейчас у поисковика не лучшая репутация на рынке — в начале июля Google обвинили в продаже данных об украинцах компаниям из России. По данным экспертов, Google игнорировала предупреждения чиновников и военных США, и активно продавала данные о пользователях рекламной компании RuTarget.

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Источник
The Verge
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