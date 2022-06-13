Компанія Google планує виплатити $118 млн для врегулювання колективного судового позову щодо гендерної дискримінації. Корпорацію звинувачують у заниженій для жінок оплати праці та відмові у кар’єрному зростанні.

Справу на Google завели колишні співробітники ще у 2017 році – тоді компанію звинуватили у найманні жінок на нижчі посади, ніж чоловіків за однакової кваліфікації. Через це співробітниці отримали нижчі зарплати, а також не мали змоги просунутися у кар’єрі.

Врегулювання судового питання стосується 15 500 співробітниць, які працювали в Google з вересня 2013 року.

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Крім грошової виплати, Google має показати незалежним експертам принцип найму на роботу.

Цікаво, що компанія не визнала порушень зі свого боку, але хоче врегулювати позов мирним шляхом за допомогою грошей.

– Хоча ми твердо віримо у справедливість нашої політики та практики, після майже п’яти років судових розглядів обидві сторони погодилися, що вирішення питання без будь-яких зізнань чи висновків відповідає інтересам усіх, і ми дуже раді для досягнення цієї угоди, – сказав представник Google Кріс. Паппас.

Умови мирної угоди планують затвердити 21 червня на засіданні суду.

Раніше скарги на компанію надходили і від чоловіків, яких також дискримінують за кольором шкіри та консервативними поглядами.