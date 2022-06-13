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Інтернет

$118 млн за врегулювання гучної справи: Google хоче домовитися з тисячами жінок

13 Червня 2022, 15:34
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Google
Джерело: Depositphotos

Компанія Google планує виплатити $118 млн для врегулювання колективного судового позову щодо гендерної дискримінації. Корпорацію звинувачують у заниженій для жінок оплати праці та відмові у кар’єрному зростанні.

Справу на Google завели колишні співробітники ще у 2017 році – тоді компанію звинуватили у найманні жінок на нижчі посади, ніж чоловіків за однакової кваліфікації. Через це співробітниці отримали нижчі зарплати, а також не мали змоги просунутися у кар’єрі.

Врегулювання судового питання стосується 15 500 співробітниць, які працювали в Google з вересня 2013 року.

Зараз дивляться

Крім грошової виплати, Google має показати незалежним експертам принцип найму на роботу.

Цікаво, що компанія не визнала порушень зі свого боку, але хоче врегулювати позов мирним шляхом за допомогою грошей.

– Хоча ми твердо віримо у справедливість нашої політики та практики, після майже п’яти років судових розглядів обидві сторони погодилися, що вирішення питання без будь-яких зізнань чи висновків відповідає інтересам усіх, і ми дуже раді для досягнення цієї угоди, – сказав представник Google Кріс. Паппас.

Умови мирної угоди планують затвердити 21 червня на засіданні суду.

Раніше скарги на компанію надходили і від чоловіків, яких також дискримінують за кольором шкіри та консервативними поглядами.

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Джерело
The Wall Street Journal
Теги
Google Суд
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