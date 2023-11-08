Купівлю квитків на поїзд в Україні тепер можна здійснити через сервіс Дію. Це запровадили для боротьби з перекупами, через яких українці переплачують за місце в потязі.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров. За словами чиновника, придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ – Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом. Іншими словами, для цього тепер потрібна авторизація через онлайн-сервіс.

Федоров також розповів, як саме нова ідея допоможе боротися з перекупами.

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– Верифікація акаунта через Дія підтвердить, що ви – реальна людина. Якщо з акаунта масово купуватимуть і повертатимуть квитки, то після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть після видалення застосунку або спроб верифікуватися з іншого пристрою, – заявив глава Мінцифри.

Покращили не тільки захист від перекупів, а й зручність для багатьох пасажирів. Наприклад, щоб повернути міжнародний квиток, потрібно було писати заяву на вокзалі та чекати на повернення коштів протягом 6 місяців. Тепер повернути квиток можна в застосунку УЗ з авторизацією через Дія.Підпис.

Нагадаємо, що нещодавно у Дії з’явилася карта з Пунктами незламності. З її допомогою можна дізнатися, де розташовані найближчі точки і навіть прокласти маршрут.