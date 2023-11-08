Покупку билетов на поезд в Украине теперь можно осуществить через сервис Дія. Это сделали для борьбы с перекупами, из-за которых украинцы переплачивают за место в поезде.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров. По словам чиновника, приобрести билет на самый популярный поезд Киев — Варшава в приложении Укрзализныци можно только с Дія.Підписом. Другими словами, для этого теперь нужна авторизация через онлайн-сервис.

Федоров также рассказал, как именно новая идея поможет бороться с перекупами.

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— Верификация аккаунта через Дія подтвердит, что вы — реальный человек. Если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты, то после проверки его заблокируют. А человек больше не сможет купить билет онлайн, даже после удаления приложения или попыток верифицироваться с другого устройства, — заявил глава Минцифры.

Улучшили не только защиту от перекупов, но и удобство для многих пассажиров. К примеру, чтобы вернуть международный билет, нужно было писать заявление на вокзале и ждать возвращение средств в течение 6 месяцев. Теперь вернуть билет можно в приложении УЗ с авторизацией через Дія.Підпис.

Напомним, что недавно у Дія появилась карта с Пунктами незламності. С ее помощью можно узнать, где находятся ближайшие точки и даже проложить маршрут.