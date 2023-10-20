В онлайн-сервісі Дія з’явилася карта Пунктів незламності. З її допомогою можна дізнатися, де розташовані найближчі точки, та додаткову інформацію про них.

Про це заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Карта у Дії допоможе прокласти маршрут до обраного Пункту, а також покаже важливу інформацію – графік роботи та адресу. Примітно, що можна фільтрувати точки за своїми уподобаннями – за наявністю інтернету, обігрівачів, генератора і мобільного зв’язку.

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Перевага нової карти – можливість використання офлайн. Потрібно лише заздалегідь завантажити карти потрібного регіону. Однак далеко не всі українці зможуть скористатися оновленням – усе через безпеку.

– На карті доступна інформація про пункти в усіх областях, крім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської. А також частково у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській, – зазначив Федоров.

На тлі запуску було анонсовано подальші поліпшення функціоналу – очікуються фото пунктів, а користувачі Дія зможуть ставити оцінки та публікувати відгуки. За заявою глави Мінцифри, це ще один крок до підготовки до можливих блекаутів, які вже були взимку 2022 року.

Нагадаємо, що в жовтні почали тестувати можливість купівлі та продажу авто у Дія – сервіс поки недоступний для всіх користувачів. Коли ідею реалізують, це набагато спростить процес перереєстрації для обох сторін.

Фото: Дія