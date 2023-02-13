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Дія для юридических лиц: в Минцифре работают над новыми услугами для украинцев

13 февраля 2023, 12:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Михайло Федоров

В Минцифре работают над запуском Дії для юридических лиц. По заявлениям главы министерства Михаила Федорова, это станет настоящей технологической революцией. 

Так, после авторизации у Дія система поймет, что пользователь предприниматель, руководитель и учредитель компании. В таком случае можно будет передавать полномочии другим людям с помощью электронной подписи — к примеру, бухгалтерам и другим ценным членам команды.

Федоров добавил, что в будущем функций для юридических лиц будет все больше. По мнению чиновника, функционал Дії открывает все новые возможности для бизнеса. К примеру, ФОПы смогут через нее взаимодействовать с налоговыми органами. 

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— Цель – максимально убрать государство из жизни людей и из жизни бизнеса, — считает глава министерства.

Задача Минцифры на 2023 год — оцифровать самые популярные услуги в Украине. Их около 120-130, и составляет уж 90% обращений украинцев к государству.

Аналог Дії появился в Эстонии — украинский сервис пользуется популярностью и за пределами нашей страны. Он получил название mRiik, и для его создания наши эксперты поделились кодом и UX/UI дизайном нашей Дії. Пока что сервис на бета-тесте.

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Источник
РБК-Украина
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