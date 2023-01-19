В Естонії з’явився аналог сервісу Дія для надання державних послуг. Новинка побудована на базі українського сервісу й отримала назву mRiik.

Про це розповіла голова Мінцифри Михайло Федоров.

Влада Естонії перейняла досвід українців – для цього Мінцифра поділилася з колегами кодом та UX/UI дизайном нашої Дії. Щоправда, сервіс для громадян Естонії наразі недоступний – його тестування запустять лише у лютому цього року.

Зараз дивляться

За заявою міністра, повноцінний запуск mRiik планується із середини 2023 року. Глава міністерства зазначає, що це дуже важливий крок, зокрема й для українців.

– Кейс з естонським додатком важливий, бо перший. Тому що Естонія. Бо друзі. Тому що за диджиталізацією майбутнє, – запевняє Федоров.

Також у Мінцифрі нагадали про свої досягнення – за понад три роки вдалося зробити величезну роботу. Тепер кожен українець може скористатися державними послугами лише у кілька кліків, і надалі буде більше можливостей.

Нещодавно у Мінцифрі анонсували нову послугу – українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні особисті дані у державних реєстрах.