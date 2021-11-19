Мировой дефицит микросхем для электроники сохраниться до 2022 года. Об этом сообщил один из ведущих аналитиков JPMorgan, содиректор по исследованиям в области технологий в АТР Гокул Харихаран.

Он отметил, что в середине года ситуация может улучшиться на фоне доступности большего объема поставок. Однако первые шесть месяцев будут характеризоваться дефицитом.

Некоторые аналитики и инвесторы ожидают, что дефицит сохранится до 2023 года, однако эксперты JPMorgan настроены более оптимистично.

JPMorgan рекомендует инвесторам обращать внимание на более долгосрочные тренды на рынке полупроводников, которые в большей степени можно считать структурными, чем циклическими.

К структурным трендам, как правило, относятся перманентные изменения в отрасли, в то время как на циклические тренды влияет бизнес-цикл, и они обычно возвращаются в исходную точку после нескольких лет.

Следует заметить, что нехватка микросхем негативно влияет на ряд отраслей: от автомобилестроения до производства бытовых приборов, персональных компьютеров и смартфонов.

Это сказалось и на украинском рынке, уже в начале октября на складе поставщиков авто был дефицит.

Микросхемы печатают на кремниевых пластинах и их производство резко сократилось за последний год во всем мире. С этой проблемой придется бороться уже производителям электротехники.