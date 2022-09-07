Де в Україні можна купити новий iPhone 14 – головні зміни смартфона

Ходять чутки, що новий iPhone 14 буде представлений компанією Apple вже 7 вересня.

В інтернеті з’явилося безліч припущень про зовнішній вигляд та начинку смартфона. Серед них можна виділити кілька найімовірніших змін порівняно з попередніми моделями.

Так, наприклад, iPhone 14, швидше за все, отримає ще меншу “чолку” і стане останньою моделлю з вирізом. Це означає, що часи легендарного вирізу для iPhone добігають кінця.

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В інтернет також просочилася інформація про розмір батареї пристроїв, в якій готується, що батарея iPhone 14 повинна зрости з 3227 мАг до 3279 мАч в порівнянні з iPhone 13.

Однак висновки про час автономної роботи нових пристроїв робити занадто рано. Якщо подивитися на події останніх кількох років, то можна побачити, що час автономної роботи смартфона тільки збільшується, оскільки А-чіпи Apple рік у рік стають все більш енергоефективними, а нові технології відображення, такі як LTPO, також споживають менше енергії.

Ми вже давно знаємо, що восени Apple зміниться виїмка на смартфонах і батарея стане більше, а яким буде екран пристрою? Тут зміни будуть помітні переважно у професійних моделях айфона.

Генеральний директор Display Supply Chain Consultants і постійне джерело чуток про Apple Росс Янг, написав у Твіттері розміри екрану iPhone 14 Pro та 14 Pro Max, а також розміри екрану поточних 13 Pro та 13 Pro Max.

Моделі 2022 вище, але ненабагато: Pro змінить свої розміри на 0,06 дюйма, що на 1,5 мм більше ніж раніше.

Гаджет Pro Max всього стане на 0,01 дюйма більше, це приблизно на 0,25 мм вище.

Однак варто зазначити, що у телефонів Apple не прямокутний екран. Гаджети мають дисплей із заокругленими кутами, тому діагональ екрану в основному теоретична і вимірюється як відстань між точками, в яких були б протилежні кути, якби екран був прямокутником.

Імовірно, ця зміна діагоналі пов’язана з колом і овалом замість виїмки та вужчими рамками, хоча неясно, як перший фактор впливає на відстань по діагоналі.

Отвори займають менше місця, ніж виріз, що означає, що ви бачите більше пікселів і вони не повинні впливати на розмір екрану. Наскільки ми можемо судити, на наведені вище цифри впливають лише рамки, тому вони не сильно змінилися.

Вже незабаром стане відомо все про нову модель Айфон 14 і користувачі зможуть зробити вибір, яку з чотирьох версій вибрати для себе. А якщо ви вже придивились для себе iPhone 14 і вас приваблює дана модель, напевно ви ставите питання, де ж можна буде придбати нові пристрої після старту продажів.

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