У додатку Київ Цифровий з’явилася мапа автоматів із безкоштовною питною водою та бюветами. Також можна переглянути доступні точки зі смартфона або комп’ютера за допомогою посилання.

Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва та заступник Віталія Кличка Петро Оленич.

Так, щоб отримати безкоштовну питну воду в столиці, необхідно натиснути на рядок Вода в додатку Київ Цифровий, або ж перейти за цим посиланням.

Інформація особливо актуальна для тих, хто відрізаний від світу, хоче набрати запаси для прихистку, або просто допомогти тим, хто цього зараз потребує.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Також у додатку Київ Цифровий є звукове попередження про повітряну тривогу. Для цього потрібно увімкнути звук на смартфоні.

Читайте також: Як увімкнути сигнал про повітряну тривогу в додатку Київ Цифровий

Не варто забувати, що за допомогою сервісу Дія можна дивитися українське телебачення. Днями Мінцифра разом з Megogo створили функцію Дія ТВ – для її підключення необхідно оновити програму та мати доступ до інтернету. Сервіс вже доступний на всіх сучасних смартфонах, що працюють на iOS (iPhone) та Android.