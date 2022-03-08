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Де в Києві є безкоштовна питна вода (онлайн-карта)

8 Березня 2022, 13:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вода
Джерело: Depositphotos

У додатку Київ Цифровий з’явилася мапа автоматів із безкоштовною питною водою та бюветами. Також можна переглянути доступні точки зі смартфона або комп’ютера за допомогою посилання.

Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва та заступник Віталія Кличка Петро Оленич.

Так, щоб отримати безкоштовну питну воду в столиці, необхідно натиснути на рядок Вода в додатку Київ Цифровий, або ж перейти за цим посиланням.

Київ Цифровий

Інформація особливо актуальна для тих, хто відрізаний від світу, хоче набрати запаси для прихистку, або просто допомогти тим, хто цього зараз потребує.

Також у додатку Київ Цифровий є звукове попередження про повітряну тривогу. Для цього потрібно увімкнути звук на смартфоні.

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Не варто забувати, що за допомогою сервісу Дія можна дивитися українське телебачення. Днями Мінцифра разом з Megogo створили функцію Дія ТВ – для її підключення необхідно оновити програму та мати доступ до інтернету. Сервіс вже доступний на всіх сучасних смартфонах, що працюють на iOS (iPhone) та Android.

Теги
Київ , питна вода
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