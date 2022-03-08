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Где в Киеве есть бесплатная питьевая вода (онлайн-карта)

8 марта 2022, 13:24
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Вода
Источник: Depositphotos

В приложении Київ Цифровий появилась карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами. Также посмотреть доступные точки можно со смартфона или компьютера с помощью ссылки.

Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель Виталия Кличко Петр Оленич.

Так, чтобы получить бесплатную питьевую воду в столице, необходимо нажать на строчку Вода в приложении Київ Цифровий, или же перейти по этой ссылке.

Київ Цифровий

Информация особенно актуальная для тех, кто отрезан от мира, хочет набрать запасы для убежища, или просто помочь тем, кто в этом сейчас нуждается.

 

Также в приложении Київ Цифровий есть звуковое предупреждение о воздушной тревоге. Для этого нужно включить звук на смартфоне.

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Не стоит и забывать, что с помощью сервиса Дія можно смотреть украинское телевидение. На днях Минцифра вместе с Megogo создали функцию Дія ТВ — для ее подключения необходимо обновить приложение и иметь доступ к интернету. Сервис уже доступен на всех современных смартфонах, работающих на iOS (iPhone) и Android.

Теги
Київ , питна вода
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