Народний депутат України Олександр Трухін став героєм мемів після того, як намагався “зам’яти” ДТП словами Давай я тихенько в ліс піду.

Він опинився у центрі уваги після публікації відео з аварії, яка сталася 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі у Києві. У ролику можна побачити, як нардеп звертається до співробітника поліції з проханням відійти в ліс, щоб уникнути відповідальності.

Звичайно, користувачі мережі не залишили цю фразу непоміченою, а сьогодні соціальні мережі заполонили кумедні меми.

Нагадаємо, що 2 лютого нардепа Олександра Трухіна виключили з партії Слуга народу. Речниця Юлія Палійчук пояснила, що це означатиме припинення повноважень Трухіна як голови Полтавської обласної організації партії.

Варто зазначити, що 23 серпня на своїй Audi політик в’їхав у авто попереду. Внаслідок аварії постраждав третій автомобіль, а травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Було розпочато провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Його передали до Державного бюро розслідувань.