Народный депутат Украины Александр Трухин стал героем мемов после того, как пытался “замять” ДТП словами Давай я тихонько в лес уйду.

Он оказался в центре внимания после публикации видео с аварии, которая произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе в Киеве. В ролике можно увидеть, как нардеп обращается к сотруднику полиции с просьбой отойти в лес во избежание ответственности.

Конечно, пользователи сети не оставили эту фразу незамеченной, а сегодня социальные сети заполонили забавные мемы.

Напомним, что 2 февраля нардеп Александр Трухин был исключен из партии Слуга народа. Представитель Юлия Палийчук объяснила, что это будет означать прекращение полномочий Трухина как председателя Полтавской областной организации партии.

Следует отметить, что 23 августа на своей Audi политик въехал в авто спереди. В результате аварии пострадал третий автомобиль, а травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Было начато производство по ч. 1 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Его передали в Государственное бюро расследований.