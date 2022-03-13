Документи в українському електронному сервісі Дія почали приймати у Молдові. Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Це означає, що електронні документи в додатку Дія будуть дійсні в сусідній країні України. Так, електронні документи стануть повноцінними паперовими аналогами.

– Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дії, – заявив Федоров.

Варто зазначити, що в додатку з’явилося нове цифрове посвідчення під час воєнного стану. Воно містить необхідну інформацію про особу. Зміни будуть корисні для громадян, які залишилися під час війни без документів. З початку військової агресії з боку РФ багато українців змушені були евакуюватися — деякі залишилися без документів.

Так, тепер у Дія є єдиний документ є Документ, який містить паспортні дані громадянина України та його ідентифікаційний код. Цю інформацію можна сміливо показувати поліції, ТРО, а також на блокпостах під час евакуації.

Також нагадаємо, що під час воєнного стану не варто турбуватися про термін дії посвідчення водія та документів на авто – вони діятимуть навіть після закінчення терміну.