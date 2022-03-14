Глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про захист персональних даних у сервісі Дія, а також про нові функції програми. В ефірі Фактів ICTV він повідомив, що особиста інформація українців під надійним захистом.

Так, Михайло додав, що у Дія наразі з’явилося радіо, і в міністерстві зараз намагаються розв’язувати проблеми, які виникають в українців.

– Наразі ми працюємо над послугою, яка дозволить заявити владі про пошкодження майна. Так, за її допомогою держава зможе компенсувати ушкодження, – заявив Федоров.

Також у Дія є можливість повідомити про пересування ворожих військ та техніки. За словами голови Мінцифри, за допомогою сервісу десятки тисяч людей щодня повідомляють про місцеперебування ворога. У Дія є функція проти спаму, яка дозволяє ділитися інформацією лише авторизованим мешканцям України.

– Усі пам’ятають, що останнім часом РФ активно атакувала наші інформаційні ресурси. Тому ми вибудовували стійку захищену систему. Ми завжди захищалися та додавали нові сервіси. Але в період війни в Україні ми перейшли в атаку. Весь світ об’єднався у боротьбі проти агресії РФ – більшість державних сайтів Росії не працюють, багато зламаних баз даних, і багато компаній з інформаційної безпеки залишили країну-агресора.

Федоров також запевнив, що всі дані українців у безпеці.