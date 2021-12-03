Цукерберг и компания Meta обьявили войну порномести — что известно о StopNCII

Компания Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, запускает проект, который призван бороться с порноместью. Речь идет о том, когда фотографии 18+ могут распространять в сети без согласия тех, кто на них изображен.

Поэтому Meta запускает проект StopNCII, который будет бороться с распространением интимных фото.

Сервис разрабатывали совместно с организацией Revenge Porn Helpline, которая занимается помощью пострадавшим от порномести.

В компании Meta сервис называют первой глобальной инициативой такого рода, которая безопасно помогает людям, опасающимся, что их интимные изображения могут быть распространены.

Пользователю нужно будет выбрать на своем устройстве обнаженные фото, после чего StopNCII.org преобразует их в уникальный хэш-код, который будет передан компаниям, участвующим в программе. Они будут искать совпадения с хэшем на своих сайтах и удалять их.

Согласно заявлению компании, модераторы, которые обслуживают сервис не будут иметь доступа к интимным фотографиям.

Однако сервис сможет помочь только, если фотографии не поддавались редактированию.