TokTok заполонив новий тренд під назвою Dabloons, який бере свій початок із кумедної фотки кота. Новинка може здатися дивною, оскільки пояснює вигадану котячу економіку з використанням іспанських монет – дублонів.

Ролик в TikTok з трендом Dabloons є набором знімків – на самому початку зображений кіт, який вітає фразою привіт, мандрівник. Після цього домашній улюбленець показує свій інвентар предметів, речі з якого пропонує обміняти на дублони.

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Цікавість полягає в тому, що немає бази даних, яка б відстежила, хто і що купує за валюту. Ніщо не заважає користувачеві TikTok сказати, що він має мільярд дублонів.

Згідно з веб-сайтом Know Your Meme, походження тренду Dabloons можна простежити до двох зображень котячих лап, опублікованих в Instagram-акаунті catz.jpeg, з простим підписом чотири дублони внизу.

Тренд активно поширився за короткий проміжок часу. Користувачі вже створили сотні тисяч відео з Dabloons у TikTok.

До жовтня 2022 року фраза Але це буде коштувати вам 4 dabloons стала популярною родзинкою TikTok, а до кінця листопада тренд починає бити рекорди. Відео з тегом #dabloons в сукупності набрали майже 500 млн. переглядів станом на 25 листопада.

Поки тренд набирає обертів, TikTok вводить вікові обмеження своїх користувачів. Так, тепер користуватися сервісом можна з 18 років, хоча раніше ця позначка була на рівні 16. Зміни набули чинності з 23 листопада 2022 року.