TokTok заполонил новый тренд под названием Dabloons, который берет свое начало из смешной фотки кота. Новинка может показаться странной, так как объясняет вымышленную кошачью экономику с использованием испанских монет — дублонов.

Ролик в TikTok с трендом Dabloons представляет собой набор снимков — в самом начале изображен кот, который приветствует фразой привет, путешественник. После этого домашний любимец показывает свой инвентарь предметов, вещи из которого он предлагает обменять на дублоны.

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Интересность заключается в том, что нет базы данных, которая отследила бы, кто и что покупает за валюту. Ничто не мешает пользователю TikTok сказать, что у него есть миллиард дублонов.

Согласно веб-сайту Know Your Meme, происхождение тренда Dabloons можно проследить до двух изображений кошачьих лап, опубликованных в Instagram-аккаунте catz.jpeg, с простой подписью четыре дублона внизу.

Тренд активно распространился за коротки промежуток времени. Пользователи уже создали сотни тысяч видео с Dabloons в TikTok.

К октябрю 2022 года фраза Но это будет стоить вам 4 dabloons стала популярной изюминкой TikTok, а к концу ноября тренд начинает бить рекорды. Видео с тегом #dabloons в совокупности набрали почти 500 млн просмотров по состоянию на 25 ноября.

Пока тренд набирает обороты, TikTok вводит возрастные ограничения для своих пользователей. Так, теперь пользоваться сервисом можно с 18 лет, хотя раньше эта черта была на уровне 16. Изменения вступили в силу с 23 ноября 2022 года.