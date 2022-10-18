Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok вводит возрастные ограничения на контент. Теперь дети не смогут вести и смотреть прямые трансляции.

Обновление системы прямых трансляций включает в себя повышение возраста — с 16 до 18 лет. С 23 ноября 2022 года только пользователи старше 18 лет смогут вести лайвы и зарабатывать на этом деньги. Пока что действуют старые правила.

— Чтобы защитить наших пользователей, создателей и поддержать их благополучие, мы постоянно работаем над развитием применяемых нами мер безопасности, — объясняется в блоге TikTok.

Кроме того, сейчас трансляции отображаются во вкладке Для вас и на отдельной странице, которую могу просматривать все желающие. С 23 ноября их будут видеть только взрослые, поэтому авторы должны ориентироваться на соответствующую аудиторию.

Сейчас смотрят

Таким образом можно затрагивать темы, которые неприемлемы для детей, поскольку они будут закрыты для них.

Напомним, сейчас прямые эфиры могут вести пользователи старше 16 лет с условием, что у них больше 1 тыс. подписчиков.

Также платформа анонсировала новые инструменты для лайвов. Например — напоминание о добавлении заблокированных ключевых слов.