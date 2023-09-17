Apple не стала добавлять ограничения на использование своих кабелей для зарядки iPhone 15. Это значит, что любой кабель питания с USB Type-C будет максимально быстро заряжать новый флагман.

Еще до презентации Apple 12 сентября ходили слухи о том, что компания занизит мощность зарядки iPhone 15 от аксессуаров сторонних производителей. Тогда инсайдеры предполагали, что это нужно для стимулирования покупки гаджетов компании, а не конкурентов. Подобное встречалось и с кабелями Lightning для зарядки iPhone, позиционируя такие кабели как несовместимые.

Теперь эксперты отметили, что все iPhone 15 оснащены простыми USB Type-C без каких-либо ограничений — новинка поддерживает технологии USB 3 и USB-PD, которыми оснащены все современные фирменные кабели.

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На отсутствие ограничений также указывают и новые аксессуары от производителей электроники — в описании товаров еще до презентации iPhone 15 указывалось, что будет поддержка флагмана Apple.

Напомним, что продажи iPhone 15 начнутся уже 22 сентября. Впрочем, на презентации Apple 12 сентября показали и другие новинки — к примеру, умные часы Watch 9 и Watch Ultra 2. И хотя кардинальных изменений не произошло, компания умеет удивлять.