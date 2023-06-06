Apple анонсировала iOS 17 для iPhone на мероприятии WWDC 2023. Новая версия операционной системы получила кучу интересных нововведений, но не обошлось и без отказа от поддержки ряда моделей.

Среди главных нововведений — улучшенные функции безопасности, встроенное приложение для ведения дневника, новый режим StandBy, переработанные карточки контактов, улучшенная автокоррекция и голосовая транскрипция, а также живая голосовая почта.

В книге контактов теперь появилась возможность привязывать к номерам полноценные фото. Можно установить фото для своего номера, и оно будет отображаться у других пользователей.

Для любителей видеозвонков FaceTime появилась возможность оставить короткую запись, если дозвониться так и не удалось. Новая iOS 17 научилась превращать воспроизведение голосовой почты в текст, а в приложении iMessages добавили новые фильтры для поиска.

В приложении для передачи медиафайлов AirDrop теперь появилась новая функция NameDrop — теперь можно делиться контактами между двумя iPhone, или даже с Apple Watch.

В новой iOS 17 компания Apple улучшила и клавиатуру — подсказывать и исправлять ошибки будет новая система анализа. Это также коснется и диктовки.

Новое приложение Journal позволит удобно вести личный дневник. Пользователям будет предложено записывать значимые и интересные моменты из жизни.

Интересная функция в iOS 17 — это режим StandBy. Он превращает iPhone в умный динамик, который размещается возле кровати или на кухонном столе. Новинку можно подключать автоматически, когда смартфон заряжается.

Чтобы взаимодействовать с голосовым помощником Siri, больше не нужно говорить “Эй, Siri”. Достаточно просто назвать сервис по имени.

Что касается поддержки, то установить iOS 17 смогут смартфоны, которые выпускались в 2018 году и позже. Другими словами, на iPhone 8 и iPhone 8 Plus использовать новую систему уже не получится.

Помимо новой ОС, Apple представила на WWDC 2023 и другие новинки. Среди них – гарнитура дополненной реальности, выход которой стал настоящей неожиданностью для публики.