Компания Apple назвала причину главного недостатка умных часов Apple Watch — речь идет о невозможности использования сторонних циферблатов. Многие годы пользователи просят добавить эту функцию.

Ответить на вопросы решил вице-президент Apple по технологиям Кевин Линч. Как оказалось, все дело в стараниях самой компании и удобстве.

Линч заявил, что Apple очень много работает над каждым циферблатом, делая их удобными. И чтобы версии пользователей работали исправно на новых моделях или после обновлений, Apple нужно сделать кучу работы и подготовить циферблаты заранее.

К этому стоит добавить возможные обновления приложений, информация с которых должна отображаться на циферблатах правильно. Если пользователь сможет кастомизировать информацию на экране Apple Watch, то она должна отображаться всегда корректно. Это сделать очень сложно, если развязать руки фанатам.

Напомним, что Apple представила iOS 17 для iPhone, где совершила кучу мелких изменений. Кардинально новых функций не ожидается — больше всего именно улучшений.

Так, компания сосредоточилась на увеличении уровня безопасности, приложении в виде дневника, обновленной книге контактов и живой голосовой почте.