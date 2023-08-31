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Фото Космос

Блакитний Місяць: у ніч на 31 серпня над Україною спостерігалося рідкісне явище

31 Серпня 2023, 08:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Голубая Луна 2023
Джерело: Pexels

У ніч на 31 серпня над Землею зійшов блакитний Місяць. Це вже другий супермісяць у серпні, який зачарував українців з усіх куточків країни.

Найяскравіший і найбільший Місяць можна було спостерігати о 04:35 за київським часом. Явище це доволі рідкісне, а тому повториться не скоро.

Блакитний Місяць викликав захоплення серед українців, а тому Факти ICTV вирішили зібрати фото природного супутника Землі, якими ділилися громадяни нашої країни.

Варто зазначити, блакитний Місяць не означає те, що він буквально має бути такого кольору. Але зміну кольору супутника все ж можна спостерігати. Вона відбувається внаслідок запиленості атмосфери, підвищеної вологості або з інших причин.

Однак сама назва здебільшого описує саме рідкість цього явища.

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