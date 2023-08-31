У ніч на 31 серпня над Землею зійшов блакитний Місяць. Це вже другий супермісяць у серпні, який зачарував українців з усіх куточків країни.

Найяскравіший і найбільший Місяць можна було спостерігати о 04:35 за київським часом. Явище це доволі рідкісне, а тому повториться не скоро.

Блакитний Місяць викликав захоплення серед українців, а тому Факти ICTV вирішили зібрати фото природного супутника Землі, якими ділилися громадяни нашої країни.

Гроза закінчилась! І тепер можна побачити прекрасний місяць на небі!! Кайф!!???????????? https://t.co/CAiiEuHfSP pic.twitter.com/qEx9kJOTI0 — Коян тусується????️‍????????️‍⚧️ (@Koyan657) August 30, 2023

Казали, що має бути блакитний місяць. Це те, що я побачив минулої ночі з території Канади, в Торонто, фото робив на 21шому Самсунгу. pic.twitter.com/8cKISXYSKX — Petro Kupnitsky (@PKupnitsky) August 31, 2023 Місяць такий, що душу продати хочеться і голою десь в полі побігати pic.twitter.com/AxPtpVr3tc — імпірик бекОн (@nesutlsya) August 30, 2023

У вас є людина, яка розбутить вас у 04:35 і скаже: “іди дивись на місяць” ?

У мене є ????

Місяць не блакитний, але все ж гарний ???? pic.twitter.com/BVJ4ClAPmK — Юлія (@_julli_99_) August 31, 2023

Десь вже годину дивлюся на місяць. pic.twitter.com/UD1ZBTnow2 — Пан Журава (@jouravoi) August 30, 2023

Варто зазначити, блакитний Місяць не означає те, що він буквально має бути такого кольору. Але зміну кольору супутника все ж можна спостерігати. Вона відбувається внаслідок запиленості атмосфери, підвищеної вологості або з інших причин.

Однак сама назва здебільшого описує саме рідкість цього явища.