У ніч на 31 серпня над Землею зійшов блакитний Місяць. Це вже другий супермісяць у серпні, який зачарував українців з усіх куточків країни.
Найяскравіший і найбільший Місяць можна було спостерігати о 04:35 за київським часом. Явище це доволі рідкісне, а тому повториться не скоро.
Блакитний Місяць викликав захоплення серед українців, а тому Факти ICTV вирішили зібрати фото природного супутника Землі, якими ділилися громадяни нашої країни.
Гроза закінчилась! І тепер можна побачити прекрасний місяць на небі!! Кайф!!???????????? https://t.co/CAiiEuHfSP pic.twitter.com/qEx9kJOTI0
— Коян тусується????️????????️⚧️ (@Koyan657) August 30, 2023
Казали, що має бути блакитний місяць. Це те, що я побачив минулої ночі з території Канади, в Торонто, фото робив на 21шому Самсунгу. pic.twitter.com/8cKISXYSKX
— Petro Kupnitsky (@PKupnitsky) August 31, 2023
Місяць такий, що душу продати хочеться і голою десь в полі побігати pic.twitter.com/AxPtpVr3tc
— імпірик бекОн (@nesutlsya) August 30, 2023
Сьогодні чарівний місяць. pic.twitter.com/bw9QUrssAq
— Котусик (@kotusykua) August 30, 2023
У вас є людина, яка розбутить вас у 04:35 і скаже: “іди дивись на місяць” ?
У мене є ????
Місяць не блакитний, але все ж гарний ???? pic.twitter.com/BVJ4ClAPmK
— Юлія (@_julli_99_) August 31, 2023
Сьогодні місяць гарний, правда? pic.twitter.com/8dt0Mpfr1b
— згасай (@kobi_we) August 31, 2023
Місяць сьогодні гарний…#УкрТві pic.twitter.com/1ZTdKGMDX3
— ~Kiyoko~ (@kiyoko_cos) August 30, 2023
Десь вже годину дивлюся на місяць. pic.twitter.com/UD1ZBTnow2
— Пан Журава (@jouravoi) August 30, 2023
Варто зазначити, блакитний Місяць не означає те, що він буквально має бути такого кольору. Але зміну кольору супутника все ж можна спостерігати. Вона відбувається внаслідок запиленості атмосфери, підвищеної вологості або з інших причин.
Однак сама назва здебільшого описує саме рідкість цього явища.