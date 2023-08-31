В ночь на 31 августа над Землей взошла голубая Луна. Это уже второе суперлуние в августе, которое очаровало украинцев со всех уголков страны.

Самую яркую и большую Луну можно было наблюдать в 04:35 по киевскому времени. Явление это довольно редкое, а потому повторится нескоро.

Голубая Луна вызвала восхищение среди украинцев, а потому Факты ICTV решили собрать фото естественного спутника Земли, которыми делились граждане нашей страны.

Гроза закінчилась! І тепер можна побачити прекрасний місяць на небі!! Кайф!!???????????? https://t.co/CAiiEuHfSP pic.twitter.com/qEx9kJOTI0 — Коян тусується????️‍????????️‍⚧️ (@Koyan657) August 30, 2023

Казали, що має бути блакитний місяць. Це те, що я побачив минулої ночі з території Канади, в Торонто, фото робив на 21шому Самсунгу. pic.twitter.com/8cKISXYSKX — Petro Kupnitsky (@PKupnitsky) August 31, 2023 Місяць такий, що душу продати хочеться і голою десь в полі побігати pic.twitter.com/AxPtpVr3tc — імпірик бекОн (@nesutlsya) August 30, 2023

У вас є людина, яка розбутить вас у 04:35 і скаже: “іди дивись на місяць” ?

У мене є ????

Місяць не блакитний, але все ж гарний ???? pic.twitter.com/BVJ4ClAPmK — Юлія (@_julli_99_) August 31, 2023

Десь вже годину дивлюся на місяць. pic.twitter.com/UD1ZBTnow2 — Пан Журава (@jouravoi) August 30, 2023

Стоит отметить, голубая Луна не означает то, что она буквально должна быть такого цвета. Но изменение цвета спутника все же можно наблюдать. Оно происходит вследствие запыленности атмосферы, повышенной влажности или по другим причинам.

Однако само название в большей степени описывает именно редкость этого явления.