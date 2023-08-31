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Голубая Луна: в ночь на 31 августа над Украиной наблюдалось редкое явление

31 августа 2023, 08:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Голубая Луна 2023
Источник: Pexels

В ночь на 31 августа над Землей взошла голубая Луна. Это уже второе суперлуние в августе, которое очаровало украинцев со всех уголков страны.

Самую яркую и большую Луну можно было наблюдать в 04:35 по киевскому времени. Явление это довольно редкое, а потому повторится нескоро.

Голубая Луна вызвала восхищение среди украинцев, а потому Факты ICTV решили собрать фото естественного спутника Земли, которыми делились граждане нашей страны.

Стоит отметить, голубая Луна не означает то, что она буквально должна быть такого цвета. Но изменение цвета спутника все же можно наблюдать. Оно происходит вследствие запыленности атмосферы, повышенной влажности или по другим причинам.

Однако само название в большей степени описывает именно редкость этого явления.

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