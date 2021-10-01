Співробітники Blue Origin Джеффа Безоса скаржаться на жахливі умови роботи. Свої претензії працівники висловили в листі, звинувативши керівництво в сексизмі та низькому рівні безпеки в ракетах New Shepard.

Матеріал з листа опублікували на сайті Lioness 21, і його підписала колишня глава компанії Олександра Абрамс.

– Коли в липні цього року Джефф Безос полетів в космос, ми не раділи цій події. Ми були стурбовані польотом, а деякі з нас взагалі не могли винести цього видовища, – йдеться в листі.

За словами співробітників, їх не влаштовує угода про нерозголошення інформації, а також заборона на критику компанії. Умови роботи складно назвати безпечними, а жінки стикалися з сексизмом.

У листі також йдеться про знайомого Безоса, який займав високу посаду в компанії. Працівники вважають, що він часто ставився до жінок поблажливо, називаючи їх крихітками та лялечками, а також розпитував їх про особисте життя. Його звільнили тільки після фізичних домагань до співробітниці.

Представники Blue Origin вже відповіли на звинувачення компанії. На думку віце-президента зі зв’язків з громадськістю Лінди Міллс, компанія “не терпить дискримінації або переслідувань будь-якого роду”. У корпорації Безоса є цілодобова анонімна лінія, куди співробітники можуть звернутися зі скаргами.

Нагадаємо, що компанія Blue Origin створена для захоплення ринку космічного туризму. Глава компанії Джефф Безос вже визначився з датою другого польоту на навколоземну орбіту з космічним екіпажем. Запуск ракети відбудеться вже 12 жовтня.