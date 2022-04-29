Криптовалютна біржа Binance заблокувала активи родичів кремлівських чиновників.

Так, біржа заблокувала акаунти Поліни Ковальової – падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та Єлизавети Піскової – доньки прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Блокування також торкнулося Кирила Малофєєва – сина магната Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC. Про це в Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Варто зазначити, що тепер перераховані родичі чиновників Кремля не зможуть використовувати свої акаунти для продажу, придбання чи перекладу криптоактивів.

Раніше ми повідомляли, що Binance запустила криптокарту для українців. На неї вони нараховуватимуть $75 щомісяця.

Варто зазначити, що карта доступна всім українцям, які покинули Україну на тлі широкомасштабного вторгнення Росії.