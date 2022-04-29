Криптовалютная биржа Binance заблокировала активы родственников кремлевских чиновников.

Так, биржа заблокировала аккаунты Полины Ковалевой — падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой — дочери пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Блокировка также коснулась Кирилла Малофеева — сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC. Об этом в Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Стоит отметить, что теперь вышеперечисленные родственники чиновников Кремля не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов.

Ранее мы сообщали, что Binance запустила криптокарту для украинцев. На нее она будет насчитывать $75 каждый месяц.

Карта доступна всем украинцам, покинувшим Украину на фоне широкомасштабного вторжения России.