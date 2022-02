Біля вмираючого сонця може бути планета, на якій існує життя – вчені

Вчені вважають, що біля сонця, що вмирає, є планета, на якій може існувати життя. Про це пише ВВС.

Як уточнюється, у разі підтвердження цієї інформації це буде перший подібний випадок відкриття планети.

Екзопланету виявили у так званій придатній для життя зони, вона обертається навколо білого карлика. За даними дослідників, на цьому розташуванні не дуже холодно і не дуже спекотно, що дає можливість припустити, що в цьому місці можливе життя.

Текст дослідження опубліковано на сайті Королівського астрономічного товариства.

Професор Джей Фаріхі з Університетського коледжу Лондона, який очолював дослідження, уточнив, що це спостереження – абсолютно нове для астрономів.

Зазначимо, що якщо великі зірки після смерті стають чорними дірками, менші – такі, як наше Сонце, – стають білими карликами. Це зірки, які витратили своє ядерне паливо та втратили зовнішні шари.

Білі карлики зазвичай розміром із планету, вони випромінюють голубувато-біле світло.

Імовірна планета, за розрахунками вчених, знаходиться на відстані 117 світлових років від Землі.

Вона розташована у 60 разів ближче до свого білого карлика, ніж ми – до Сонця.

