Возле умирающего солнца может быть планета, на которой существует жизнь – ученые

Ученые считают, что возле умирающего солнца есть планета, на которой может существовать жизнь. Об этом пишет ВВС.

Как уточняется, в случае подтверждения этой информации, это будет первый подобный случай открытия планеты.

Экзопланету обнаружили в так называемой пригодной для жизни зоны, она вращается вокруг белого карлика. По данным исследователей, на этом расположении не слишком холодно и не слишком жарко, что дает возможность предположить, что в этом месте возможна жизнь.

Текст исследования опубликован на сайте Королевского астрономического общества.

Возглавлявший исследование профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона уточнил, что это наблюдение – совершенно новое для астрономов.

Отметим, что если большие звезды после смерти становятся черными дырами, меньшие – такие, как наше Солнце, – становятся белыми карликами. Это звезды, которые потратили свое ядерное топливо и потеряли внешние слои.

Белые карлики обычно размером с планету, они излучают голубовато-белый свет.

Вероятная планета, по расчетам ученых, находится на расстоянии 117 световых лет от Земли.

Она расположена в 60 раз ближе к своему белому карлику, чем мы – к Солнцу.

Could life exist on a planet orbiting a dying sun? Researchers led by Professor Jay Farihi @uclmaps have for the first time observed planetary bodies orbiting in the habitable zone of a white dwarf, hinting at a nearby planet where life might be possible https://t.co/0Mx98g6iIP pic.twitter.com/7rARJG9AV9

— UCL News (@uclnews) February 11, 2022