Возле умирающего солнца может быть планета, на которой существует жизнь – ученые

Ученые считают, что возле умирающего солнца есть планета, на которой может существовать жизнь. Об этом пишет ВВС.
Как уточняется, в случае подтверждения этой информации, это будет первый подобный случай открытия планеты.
Экзопланету обнаружили в так называемой пригодной для жизни зоны, она вращается вокруг белого карлика. По данным исследователей, на этом расположении не слишком холодно и не слишком жарко, что дает возможность предположить, что в этом месте возможна жизнь.
Текст исследования опубликован на сайте Королевского астрономического общества.
Возглавлявший исследование профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона уточнил, что это наблюдение – совершенно новое для астрономов.
– Это впервые, когда что-то заметили в “зоне, пригодной для жизни” у белого карлика. Поэтому существует вероятность существования жизни в другом мире, – утверждает он.
Отметим, что если большие звезды после смерти становятся черными дырами, меньшие – такие, как наше Солнце, – становятся белыми карликами. Это звезды, которые потратили свое ядерное топливо и потеряли внешние слои.
Белые карлики обычно размером с планету, они излучают голубовато-белый свет.
Вероятная планета, по расчетам ученых, находится на расстоянии 117 световых лет от Земли.
Она расположена в 60 раз ближе к своему белому карлику, чем мы – к Солнцу.
Could life exist on a planet orbiting a dying sun? Researchers led by Professor Jay Farihi @uclmaps have for the first time observed planetary bodies orbiting in the habitable zone of a white dwarf, hinting at a nearby planet where life might be possible https://t.co/0Mx98g6iIP pic.twitter.com/7rARJG9AV9
— UCL News (@uclnews) February 11, 2022
Уточняется, что у ученых нет прямых доказательств, что эта планета действительно существует, однако они делают такое предположение в связи с движением 65 структур размером с Луну, вращающихся вокруг “зоны, пригодной для жизни”.
Life could exist on planet orbiting ‘white dwarf’ star https://t.co/k8qe7aXB8s
— BBC News (UK) (@BBCNews) February 11, 2022
Исследователи сообщают, что расстояние между структурами – не меняется, и это свидетельствует о том, что они находятся под влиянием гравитации планеты, которая находится поблизости.
– Это был шок для команды. Движение было настолько жутко точным, что это нельзя было придумать, – поделился впечатлениями профессор Фарихи.
Напомним, пригодной для жизни зоной является полоса вокруг звезды, где может существовать жидкая вода на планете. Следовательно, там возможно существование жизни.