Американське космічне агентство NASA оголосило про завершення місії гелікоптера Ingenuity на Марсі через пошкодження лопатей гвинта. Він пропрацював майже три роки замість очікуваних 30 днів.

Знімки гелікоптера, зроблені 18 січня і надіслані на Землю, показують, що він пошкодив одну або кілька лопатей несучого гвинта під час посадки.

За словами глави NASA Білла Нельсона, невеликий гелікоптер Ingenuity (його розмір близько 20 см, а розмах лопатей до 120 см) “пролетів вище і далі, ніж ми коли-небудь могли собі уявити”.

– Історична подорож Ingenuity – першого повітряного літального апарату на іншій планеті – добігла кінця, – сказав він, додавши, що гелікоптер допоміг NASA “зробити неможливе можливим”.

Flight 72. That’s the final flight for our Ingenuity #MarsHelicopter.

Ingenuity and its team proved that powered, controlled flight on another world was possible. #ThanksIngenuity. You may rest, but your legacy will continue to soar: https://t.co/uEe2ZAw2ML pic.twitter.com/9YlmWFpl2z

— NASA (@NASA) January 25, 2024