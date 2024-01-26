Американське космічне агентство NASA оголосило про завершення місії гелікоптера Ingenuity на Марсі через пошкодження лопатей гвинта. Він пропрацював майже три роки замість очікуваних 30 днів.

NASA завершує місію Ingenuity на Марсі

Знімки гелікоптера, зроблені 18 січня і надіслані на Землю, показують, що він пошкодив одну або кілька лопатей несучого гвинта під час посадки.

За словами глави NASA Білла Нельсона, невеликий гелікоптер Ingenuity (його розмір близько 20 см, а розмах лопатей до 120 см) “пролетів вище і далі, ніж ми коли-небудь могли собі уявити”.

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– Історична подорож Ingenuity – першого повітряного літального апарату на іншій планеті – добігла кінця, – сказав він, додавши, що гелікоптер допоміг NASA “зробити неможливе можливим”.

Flight 72. That’s the final flight for our Ingenuity #MarsHelicopter. Ingenuity and its team proved that powered, controlled flight on another world was possible. #ThanksIngenuity. You may rest, but your legacy will continue to soar: https://t.co/uEe2ZAw2ML pic.twitter.com/9YlmWFpl2z — NASA (@NASA) January 25, 2024

Ingenuity виступав у ролі марсохода і розвідника ровера Perseverance, відправленого на Марс у липні 2020 року.

18 січня 2024 року він мав здійснити короткий вертикальний зліт, але під час посадки NASA втратила зв’язок із коптером на висоті близько метра. Наступного дня зв’язок було відновлено, проте злетіти гелікоптер вже не міг.

Після завершення місії команда NASA проведе остаточні випробування систем гелікоптера і завантажить решту зображень і даних із його вбудованої пам’яті. Марсохід Perseverance наразі перебуває занадто далеко, щоб спробувати сфотографувати гелікоптер, уточнили в агентстві.

Вперше Ingenuity опинився на Червоній планеті 18 лютого 2021 року. Спочатку інженери планували його роботу як 30-денну місію з демонстрації п’яти коротких польотів на Марс, але гелікоптер перевершив усі очікування та загалом здійснив 72 польоти.