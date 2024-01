Американское космическое агентство NASA объявило о завершении миссии вертолета Ingenuity на Марсе из-за повреждения лопастей винта. Он проработал почти три года вместо ожидаемых 30 дней.

Снимки вертолета, сделанные 18 января и отправленные на Землю, показывают, что он повредил одну или несколько лопастей несущего винта во время посадки.

По словам главы NASA Билла Нельсона, небольшой вертолет Ingenuity (его размер около 20 см, а размах лопастей до 120 см) “пролетел выше и дальше, чем мы когда-либо могли себе представить”.

— Историческое путешествие Ingenuity — первого воздушного летательного аппарата на другой планете — подошло к концу, — сказал он, добавив, что вертолет помог NASA “сделать невозможное возможным”.

Flight 72. That’s the final flight for our Ingenuity #MarsHelicopter.

Ingenuity and its team proved that powered, controlled flight on another world was possible. #ThanksIngenuity. You may rest, but your legacy will continue to soar: https://t.co/uEe2ZAw2ML pic.twitter.com/9YlmWFpl2z

— NASA (@NASA) January 25, 2024