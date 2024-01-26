Американское космическое агентство NASA объявило о завершении миссии вертолета Ingenuity на Марсе из-за повреждения лопастей винта. Он проработал почти три года вместо ожидаемых 30 дней.

NASA завершает миссию Ingenuity на Марсе

Снимки вертолета, сделанные 18 января и отправленные на Землю, показывают, что он повредил одну или несколько лопастей несущего винта во время посадки.

По словам главы NASA Билла Нельсона, небольшой вертолет Ingenuity (его размер около 20 см, а размах лопастей до 120 см) “пролетел выше и дальше, чем мы когда-либо могли себе представить”.

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— Историческое путешествие Ingenuity — первого воздушного летательного аппарата на другой планете — подошло к концу, — сказал он, добавив, что вертолет помог NASA “сделать невозможное возможным”.

Flight 72. That’s the final flight for our Ingenuity #MarsHelicopter. Ingenuity and its team proved that powered, controlled flight on another world was possible. #ThanksIngenuity. You may rest, but your legacy will continue to soar: https://t.co/uEe2ZAw2ML pic.twitter.com/9YlmWFpl2z — NASA (@NASA) January 25, 2024

Ingenuity выступал в качестве марсохода и разведчика ровера Perseverance, отправленного на Марс в июле 2020 года.

18 января 2024 года он должен был совершить короткий вертикальный взлет, но во время посадки NASA потеряла связь с коптером на высоте около метра. На следующий день связь была восстановлена, однако взлететь вертолет уже не мог.

После завершения миссии команда NASA проведет окончательные испытания систем вертолета и загрузит оставшиеся изображения и данные из его встроенной памяти. Марсоход Perseverance сейчас находится слишком далеко, чтобы попытаться сфотографировать вертолет, уточнили в агентстве.

Впервые Ingenuity оказался на Красной планете 18 февраля 2021 года. Изначально инженеры планировали его работу как 30-дневную миссию по демонстрации пяти коротких полетов на Марс, но вертолет превзошел все ожидания и всего совершил 72 полета.