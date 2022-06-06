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Без черг та стосу паперів: як отримати довідку про прописку в Дії

6 Червня 2022, 18:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
пропали права в дія

Довідку про прописку тепер можна отримати через Дію. Раніше документ треба було отримувати у відповідних державних органах.

Про зміни заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Цей документ можна не лише відобразити на порталі Дія, але й зберегти на будь-якому зручному пристрої, зокрема смартфоні або комп’ютері.

Зараз дивляться

Щоб отримати довідку про прописку в Дії, необхідно дотримуватися простої інструкції:

  1. Авторизуйтесь у кабінеті громадянина на сайті diia.gov.ua;
  2. Перевірте правильність даних у профілі користувача;
  3. Виберіть послугу Витяг з реєстру територіальної громади;
  4. Перевірте отриману інформацію. Якщо вона правдива – сформуйте витяг.

Щоб уникнути підробок, довідка про прописку отримає унікальний QR-код. З його допомогою можна буде переконатися у достовірності документа.

– Наша команда продовжує максимально спрощувати держпослуги – без черг та за кілька кліків. А час, який ви могли витратити на відвідування закладів, краще проведіть корисно чи приємно із рідними людьми, – заявив Федоров.

Послугу вдалося реалізувати завдяки Мінцифри, Державній міграційній службі та за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа.

І хоча багато жителів нашої країни вже знайомі з сервісом Дія, портал продовжує набирати кількість активних користувачів. Зареєструватися там дуже легко – це можна зробити декількома способами, зокрема за допомогою ідентифікації BankID. Про те, як зареєструватися у Дії без BankID, можна дізнатися на Фактах ICTV.

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Теги
Додаток Дія, Мінцифри, Михайло Федоров, Прописка
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