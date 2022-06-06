Справку о прописке теперь можно получить через Дію. Ранее документ нужно было получать в соответствующих государственных органах.

Об изменениях заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

Этот документ можно не только отобразить на портале Дія, но и сохранить на любом удобном устройстве, включая смартфон или компьютер.

Сейчас смотрят

Чтобы получить справку о прописке в Дії, необходимо следовать простой инструкции:

Авторизируйтесь в кабинете гражданина на сайте diia.gov.ua; Проверьте корректность данных в профиле пользователя; Выберите услугу Витяг з реєстру територіальної громади; Проверьте полученную информацию. Если она правдивая — сформируйте выдержку.

Чтобы избежать подделок, справка о прописке получит уникальный QR-код. С его помощью можно будет удостовериться в подлинности документа.

— Наша команда продолжает максимально упрощать госуслуги – без очередей и за несколько кликов. А время, которое вы могли потратить на посещение учреждений, лучше проведите полезно или приятно с родными людьми, — заявил Федоров.

Услугу удалось реализовать благодаря Минцифры, Государственной миграционной службе, а также при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа.

И хотя многие жители нашей страны уже знакомы с сервисом Дія, портал продолжает набирать количество активных пользователей. Зарегистрироваться очень легко — это можно сделать несколькими способами, в том числе с помощью идентификации BankID. О том, как зарегистрироваться в Дії без BankID, можно узнать на Фактах ICTV.