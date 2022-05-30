Портал Дія вже став надійним провідником у взаємодії українців з державою. В електронному кабінеті можна отримати більш як 70 державних послуг.

Як зареєструватися в Дії без BankID – дізнавалися Факти ICTV.

Способи реєстрації в Дії

Реєстрація на порталі за допомогою BankID – найпоширеніший спосіб, проте Дія пропонує й інші варіанти. Створити свій особистий кабінет на порталі можна:

Зараз дивляться

через Дія.Підпис;

через закордонний паспорт;

через ID-карту.

Як зареєструватися через ID-карту

За допомогою вашого паспорта можна зареєструватися у застосунку за лічені хвилини. Вам необхідні лише телефон та паспорт.

Крок 1. Завантажте на свій смартфон додаток Дія.

Крок 2. На головному екрані в застосунку знайдіть та натисніть на іконку NFC.

Крок 3. Сфотографуйте зворотну сторону ID-картки.

Крок 4. Прикладіть документ до задньої частини смартфона.

Крок 5. Підтвердьте свою особу через PhotoID.

Крок 6. Вигадайте та підтвердьте код для входу в застосунок.

Готово! Ви в Дії, тепер можете користуватися своїми цифровими документами.

Як зареєструватися через закордонний паспорт

Реєстрація за допомогою закордонного паспорта майже не відрізняється від реєстрації через ID-картку.

Крок 1. На головному екрані в застосунку Дія натисніть на іконку NFC.

Крок 2. Сфотографуйте першу сторінку вашого паспорта. Пильнуйте, щоб усі цифри внизу документа поміщались в рамку.

Крок 3. Прикладіть документ до смартфона і водіть, поки телефон не знайде чіп та не почне зчитувати інформацію. Цей процес може зайняти 5-10 секунд.

Крок 4. Підтвердьте свою особу через PhotoID.

Крок 5. Вигадайте та підтвердьте код для входу в застосунок.

От і все! Ви зареєстровані у Дії!

Реєстрація за допомогою Дія.Підпис

Дія.Підпис — кваліфікований електронний підпис, який ви можете використовувати для підписання документів у застосунку Дія та онлайн.

Його можна отримати, якщо у вас є ID-картка або біометричний закордонний паспорт у застосунку Дія.

Як його отримати:

Авторизуйтесь у застосунку Дія. Перейдіть до Меню – Дія.Підпис. Натисніть Створити. Підтвердьте особу через перевірку за фото, NFC або BankID. Придумайте п’ятизначний код для Дія.Підпису.

Аби увійти у портал Дія за допомогою Дія.Підпису, необхідно: