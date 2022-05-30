Портал Дія вже став надійним провідником у взаємодії українців з державою. В електронному кабінеті можна отримати більш як 70 державних послуг.
Як зареєструватися в Дії без BankID – дізнавалися Факти ICTV.
Способи реєстрації в Дії
Реєстрація на порталі за допомогою BankID – найпоширеніший спосіб, проте Дія пропонує й інші варіанти. Створити свій особистий кабінет на порталі можна:
- через Дія.Підпис;
- через закордонний паспорт;
- через ID-карту.
Як зареєструватися через ID-карту
За допомогою вашого паспорта можна зареєструватися у застосунку за лічені хвилини. Вам необхідні лише телефон та паспорт.
Крок 1. Завантажте на свій смартфон додаток Дія.
Крок 2. На головному екрані в застосунку знайдіть та натисніть на іконку NFC.
Крок 3. Сфотографуйте зворотну сторону ID-картки.
Крок 4. Прикладіть документ до задньої частини смартфона.
Крок 5. Підтвердьте свою особу через PhotoID.
Крок 6. Вигадайте та підтвердьте код для входу в застосунок.
Готово! Ви в Дії, тепер можете користуватися своїми цифровими документами.
Як зареєструватися через закордонний паспорт
Реєстрація за допомогою закордонного паспорта майже не відрізняється від реєстрації через ID-картку.
Крок 1. На головному екрані в застосунку Дія натисніть на іконку NFC.
Крок 2. Сфотографуйте першу сторінку вашого паспорта. Пильнуйте, щоб усі цифри внизу документа поміщались в рамку.
Крок 3. Прикладіть документ до смартфона і водіть, поки телефон не знайде чіп та не почне зчитувати інформацію. Цей процес може зайняти 5-10 секунд.
Крок 4. Підтвердьте свою особу через PhotoID.
Крок 5. Вигадайте та підтвердьте код для входу в застосунок.
От і все! Ви зареєстровані у Дії!
Реєстрація за допомогою Дія.Підпис
Дія.Підпис — кваліфікований електронний підпис, який ви можете використовувати для підписання документів у застосунку Дія та онлайн.
Його можна отримати, якщо у вас є ID-картка або біометричний закордонний паспорт у застосунку Дія.
Як його отримати:
- Авторизуйтесь у застосунку Дія.
- Перейдіть до Меню – Дія.Підпис.
- Натисніть Створити.
- Підтвердьте особу через перевірку за фото, NFC або BankID.
- Придумайте п’ятизначний код для Дія.Підпису.
Аби увійти у портал Дія за допомогою Дія.Підпису, необхідно:
- зайдіть на сайт diia.gov.ua та натисніть на кнопку Зареєструватися;
- серед способів авторизації виберіть Увійти з Дія.Підпис;
- відскануйте QR-код, який з’явиться на екрані, сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкцій.