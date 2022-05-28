З’являється помилка Ви не можете отримати допомогу. Дія не знайшла про вас дані у списках від ПФУ та ДПС. Що робити?

Послуга доступна лише людям, які є у переліку Пенсійного фонду України. Також їхнє місце працевлаштування має бути розташоване на територіях нашої країни, які тимчасово окупували або ведуться активні бойові дії.

Якщо всі умови дотримані, але послуга все ще недоступна, рекомендується дізнатися причину в Пенсійному фонді або зареєструватися в центрі зайнятості в сервісі.