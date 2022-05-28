На тлі повномасштабної війни багато українців залишилися зовсім без роботи. Держава прийшла на допомогу, запропонувавши свою грошову компенсацію. Її можна оформити за допомогою сервісу Дія від Мінцифри. У міністерстві відповіли на найпопулярніші питання щодо допомоги з безробіття.
З’являється помилка Ви не можете отримати допомогу. Дія не знайшла про вас дані у списках від ПФУ та ДПС. Що робити?
Послуга доступна лише людям, які є у переліку Пенсійного фонду України. Також їхнє місце працевлаштування має бути розташоване на територіях нашої країни, які тимчасово окупували або ведуться активні бойові дії.
Якщо всі умови дотримані, але послуга все ще недоступна, рекомендується дізнатися причину в Пенсійному фонді або зареєструватися в центрі зайнятості в сервісі.
Чи потрібно звільнятися з місця роботи, якщо не отримую доходу?
Це необхідно зробити, щоб отримати статус безробітного та грошові виплати.
Як користуватись послугою, якщо центр зайнятості не працює у моєму регіоні?
В умовах воєнного стану далеко не всі спеціалізовані місця працюють належним чином. Рекомендується скористатися іншим найближчим центром зайнятості – щоб дізнатися про графік роботи рекомендується зателефонувати за гарячою лінією – 0 800 50 99 66.
Яку суму я отримуватиму за статусом безробітного?
Розмір виплат розраховується у відсотковому співвідношенні від зарплати та стажу. Щоб отримати докладнішу інформацію, рекомендується звернутися до центру зайнятості.
Заявку розглядають понад три доби. Що робити?
Статус розгляду надає центр зайнятості. Щоб з’ясувати причину затримок, рекомендуємо звернутися на гарячу лінію.