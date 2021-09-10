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Apple звільнила співробітницю, яка скаржилася на сексизм і домагання

10 Вересня, 15:55 Микола Олефіренко
Офис
Джерело: Unsplash

Apple звільнила старшого менеджера інженерних програм Ешлі Гьевік, яка відкрито розповідала про сексизм всередині компанії. Також дівчина не раз повідомляла про порушення конфіденційності користувачів.

На початку серпня потерпіла писала в Twitter, що її відправили у безстрокову оплачувану адміністративну відпустку після того, як вона висловила стурбованість з приводу сексизму на робочому місці. Тепер стало відомо, що її звільнили.

Крім того, їй не рекомендували використовувати месенджер Slack, в якому вона відкрито критикувала Apple.

Ешлі також розповіла в Twitter історію, що колега-директор чоловічої статі запросив її випити, і весь вечір говорив про зради своїй дружині та коханок.

Для прикладу і доказу своїх слів вона публікувала скріншоти листувань.

До кінця серпня дівчина подала скаргу на Apple до Національної ради з трудових відносин США, заявивши про 13 випадків різних домагань. У своїй документації вона сказала, що піддавалася домаганням на робочому місці, а її обов’язки по контролю були передані колегам, а їй дали небажані завдання.

В Apple коментувати ситуацію відмовилися.

– Ми не обговорюємо конкретні питання співробітників, оскільки цінуємо підтримку позитивної атмосфери на робочому місці, – повідомили представники Apple.

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Джерело
The Verge
Теги
Apple
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