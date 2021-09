Apple звільнила старшого менеджера інженерних програм Ешлі Гьевік, яка відкрито розповідала про сексизм всередині компанії. Також дівчина не раз повідомляла про порушення конфіденційності користувачів.

На початку серпня потерпіла писала в Twitter, що її відправили у безстрокову оплачувану адміністративну відпустку після того, як вона висловила стурбованість з приводу сексизму на робочому місці. Тепер стало відомо, що її звільнили.

Крім того, їй не рекомендували використовувати месенджер Slack, в якому вона відкрито критикувала Apple.

Ешлі також розповіла в Twitter історію, що колега-директор чоловічої статі запросив її випити, і весь вечір говорив про зради своїй дружині та коханок.

Today’s #Apple employee relations said it’s “fine”: male director colleague asks me out for drinks. I try to make it a group thing; nope. He shows up like it’s a date, but I brought a friend. He acts sad. Still proceeds to talk about cheating on his wife & mistresses entire time.

Для прикладу і доказу своїх слів вона публікувала скріншоти листувань.

Wanted to share: #Apple employee relations confirmed this #tonepolicing is totally ok feedback for me to get from my #bigtech #male leaders & not #sexist.

As this investigation rolls on, I’ve decided to start Tweeting the stuff they say is “ok.” I mean, they did say it was ok? pic.twitter.com/EImLTjRTBl

— Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 3, 2021