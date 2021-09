Apple уволила старшего менеджера инженерных программ Эшли Гьевик, которая открыто рассказывала о сексизме внутри компании. Также девушка не раз сообщала о нарушении конфиденциальности пользователей.

В начале августа пострадавшая писала в Twitter, что ее отправили в бессрочный оплачиваемый административный отпуск после того, как она выразила обеспокоенность по поводу сексизма на рабочем месте. Теперь стало известно, что ее уволили.

Кроме того, ей не рекомендовали использовать мессенджер Slack, в котором она открыто критиковала Apple.

Эшли также рассказала в Twitter историю, что коллега-директор мужского пола пригласил ее выпить, и весь вечер говорил об изменах своей жене и любовницах.

Today’s #Apple employee relations said it’s “fine”: male director colleague asks me out for drinks. I try to make it a group thing; nope. He shows up like it’s a date, but I brought a friend. He acts sad. Still proceeds to talk about cheating on his wife & mistresses entire time.

Для примера и доказательства своих слов она публиковала скриншоты переписок.

Wanted to share: #Apple employee relations confirmed this #tonepolicing is totally ok feedback for me to get from my #bigtech #male leaders & not #sexist.

As this investigation rolls on, I’ve decided to start Tweeting the stuff they say is «ok.» I mean, they did say it was ok? pic.twitter.com/EImLTjRTBl

— Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) August 3, 2021