Глава компании Apple Тим Кук подписал секретное соглашение с правительством Китая на сумму около $275 млрд. Сделка обязала власти страны ослабить надсмотр над корпорацией, а Apple должна была помогать Китаю создавать передовые технологии.

По данным информаторов, еще в 2016 году Тим Кук посетил Китай, где представлял интересы своей компании и общался с властями страны. Во время одного визита он подписал договор на колоссальную сумму.

Так, Apple использовала в производстве своих устройств больше китайских компонентов, а также обучала работников пользоваться новыми технологиями в сборке смартфонов и других гаджетов. Еще американская корпорация вложила $1 млрд в китайский стартап Didi Chuxing, который предоставляет услуги такси и каршеринга.

Известно, что договор подразумевал и сотрудничество с китайскими разработчиками ПО, а также тесное общение с китайскими учебными заведениями в области новых технологий. Взамен Apple смогла без проблем продолжить работать в Китае.

Информаторы к тому же заявили, что компания может продлить условия сделки еще на один год.

Ранее Apple впервые за более чем десятилетие приостановила производство iPhone и iPad в Китае. Это решение связано с проблемами в цепочке поставок компонентов, и с местными ограничениями на использование электричества. Соглашение с властями Китая не смогло повлиять на поставки компонентов.

Раньше, в начале декабря, фабрики увеличивали производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос на iPhone — миллионы людей покупают смартфоны в качестве новогодних подарков.